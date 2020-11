Beestige bezoeker kiepert glazen en flessen tegen de grond in restaurant van tv-kok Jeroen De Pauw

Hoeilaart Slibwerken en aanleg riolering moeten waterkwali­teit Keizer Karelvij­ver verbeteren

15 oktober Volgende week dinsdag start een aannemer met saneringswerken in de Keizer Karelvijver in Hoeilaart. Concreet wordt het slib verwijderd en komt er ook een riolering die moet voorkomen dat het afvoerwater van de Brusselse ring nog in de vijver loopt. Wat verderop is men ook gestart met de aanleg van het parkarboretum Groenendaal.