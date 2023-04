Babywinkel Babilo heeft bijna vier jaar na opening eigen webshop

Asbestver­vui­ling in woonwijk na verwoesten­de brand in loods: “Omgeving zal volledig gesaneerd worden”

In een loods van een loodgieterijbedrijf in Wezembeek-Oppem woedde dinsdagavond een hevige brand. Daarbij vielen geen gewonden, maar er kwam wel asbest vrij in de onmiddellijke omgeving. Ook de materiële schade is aanzienlijk groot. Het parket Halle Vilvoorde vermoedt dat de brand werd aangestoken.