Al fietsend ambachtelijk lekkers proeven tijdens culinaire fietstocht

De jaarlijkse culinaire wandeling wordt dit jaar vervangen door een fietstocht. Deelnemers zullen al fietsend in Tervuren en in de deelgemeenten verrassende producten ontdekken en kunnen proeven. De culinaire artiesten stellen hun ambachtelijk lekkers voor tijdens de fietstocht. Het vertrek is om 14 uur gepland aan Kaffee De Hopnar in de Melijndreef. De fietstocht kost 10 euro, is 25 kilometer lang en duurt 3 uur. Inschrijven is verplicht via reservaties.tervuren.be/tickets of op 02/766.52.03.