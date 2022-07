Aaron (25) fietst in z’n eentje naar de hak van Italië en steunt zo Dimbalma voor Gambia: “Afzien? Dit is vakantie voor mij”

VossemEind augustus trekt de 25-jarige Aaron Van Wiele uit Vossem gepakt en gezakt met zijn fiets naar het uiterste zuiden van Italië. In z’n eentje zal hij in een maand tijd maar liefst 2.500 kilometer fietsen. Ondertussen zamelt hij geld in voor Dimbalma voor Gambia, een goed doel dat opgericht werd door dorpsgenoten. “Dankzij hen sterven er veel minder kindjes in het Afrikaanse land”, aldus Aaron.

Amper 25 jaar oud is hij, maar nadat Aaron Van Wiele vorig jaar van Vossem naar Barcelona fietste – in totaal had hij toen 1.800 kilometer op zijn teller – staat hij vanaf 29 augustus voor een nog grotere uitdaging: een avontuurlijke tocht van 2.500 kilometer van de Tervuurse deelgemeente naar het uiterste zuiden van Italië. En dit jaar koppelt hij er meteen een geldinzamelingsactie aan. “Het was tijdens de trip naar Barcelona dat het idee ontstond om bij een volgende fietstocht geld in te zamelen voor een goed doel”, aldus Aaron. “Omdat ik nog nooit in Italië geweest ben en het land me uitdaagt qua cultuur en hoogtemeters, besloot ik een route uit te stippelen tot in het uiterste zuiden van het land. Goed voor 2.500 kilometer. Die wil ik in een maand tijd afleggen.”

Zwangere vrouwen

Lang heeft Aaron ook niet moeten nadenken over het goede doel waarvoor hij geld in zal zamelen. “Enkele dorpsgenoten hebben jaren geleden Dimbalma voor Gambia opgericht”, vertelt de Vossemnaar. “Ik heb hen al een paar keer geholpen op activiteiten die ze organiseerden en in november trok ik zelf met enkele vrienden naar Gambia. Daar zag ik wat ze allemaal voor de lokale bevolking realiseren. Ze zorgen ervoor dat kinderen die dichtbij hoofdstad Banjul wonen naar school kunnen gaan en meer in het binnenland bouwden ze een watertoren zodat de lokale bevolking geen kilometers meer moeten wandelen om drinkbaar water te halen. Ook zorgden ze ervoor dat zwangere vrouwen sinds kort met een zeilbootje een rivier kunnen oversteken om naar een medische post in een ander dorp te kunnen. Dat moesten ze voordien met paard en kar doen. Sinds ze de rivier kunnen oversteken, is het aantal sterftegevallen bij baby’s drastisch gedaald.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Aaron Van Wiele. © Marc Baert

Quote Dimbalma voor Gambia zorgt ervoor dat kinderen die dichtbij hoofdstad Banjul wonen naar school kunnen gaan en meer in het binnenland bouwden ze een watertoren zodat de lokale bevolking geen kilometers meer moeten wandelen om drinkbaar water te halen Aaron Van Wiele

Maar hoe zamelt de 25-jarige fietsliefhebber geld in met zijn tocht? “Ik heb verschillende sponsors in het dorp gezocht. In de handelszaken heb ik ook flyers met een Payconiq-code gelegd zodat iedereen vrijblijvend een bedrag kan storten. Ik hoop voor elke afgelegde kilometer minstens 1 euro in te zamelen om zo op minstens 2.500 euro te stranden.”

100 kilometer per dag

Opvallend: Aaron bereidt zich niet speciaal voor op zijn avontuurlijke tocht. “Ik fiets elke dag van Vossem naar mijn werk in Zaventem. Dat is toch goed voor in totaal zowat 20 kilometer. In het weekend spring ik ook regelmatig op de fiets voor een toertje, maar eigenlijk ga ik niet speciaal trainen voor de tocht naar het zuiden van Italië. Ik ga er dagelijks 100 kilometer fietsen en mij conditie zal dag na dag verbeteren. Ik plan ook vijf rustdagen, want in de Tour de France doen ze dat ook, hé (lacht). Of het afzien zal worden? Niet echt, dit is vakantie voor mij.”

Wie Aaron wil sponsoren en zo Dimbalma voor Gambia financieel wil steunen, kan een bedrag storten op BE67 7340 5999 2687. Zijn tocht naar Italië, die op 29 augustus start, kan je volgen via www.polarsteps.com/AaronVanWiele/4962312.

LEES OOK:

Volledig scherm Aaron Van Wiele (rechts) tijdens zijn bezoek aan Gambia in november. © rv

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.