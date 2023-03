Aanleg FIBER-net schuift op naar Markt, Vlonderse Hoek en Kasteelstraat

Voorstel­ling ontwerp nieuwe parochie­zaal Oud-Heverlee vindt plaats op 16 maart

In het infoblad dat deze week in de bus valt in Oud-Heverlee, staat dat het ontwerp van de nieuwe parochiezaal woensdag 1 maart wordt voorgesteld. Dit is echter niet correct. De presentatie gaat door op donderdag 16 maart.