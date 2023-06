150 leerlingen sluiten klimaatproject af: “Mooi dat basisscholen zich mobiliseren rond het klimaat”

Wat te doen in Brussel, de Rand en het Pajotten­land dit weekend: van rommel­markt tot een open air

We worden tijdens het Vaderdagweekend getrakteerd op zomers weer. Ideaal dus om er even op uit te trekken met vrienden of familie. Nog geen inspiratie waar je dit weekend in onze regio kan gaan vertoeven? Wij zochten vijf tips bij elkaar om jou op weg te helpen. Van een rommelmarkt tot een open air festival.