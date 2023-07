100 kinderen kunnen terecht in derde editie van zomerschool

Margaux (31), inspecteur in zone Brussel Zuid, waar agenten deze week nog op de loop moesten: “Of ik bang ben? Neen, maar mijn familie wel”

Spanningen tussen jongeren en politie lijken almaar toe te nemen in de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en Vorst, die onder de politiezone Brussel Zuid vallen. Na meerdere pogingen tot brandstichting aan het commissariaat van Anderlecht en Sint-Gillis, volgde zondag een aanval op een politiewagen. Loopt het geweld tegen de politie er de spuigaten uit? Inspecteur Margaux staat als lid van het interventieteam elke dag midden in de actie en vertelt hoe het er echt aan toegaat. “Het is belangrijk om met jongeren in dialoog te gaan. Want als het ontploft, is het vaak te laat.”