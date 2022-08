Mohamed Abrini hoopte op een ontsnapping uit Brugse gevangenis

Hoe de terreurcel van 22 maart opgerold werd door een gebruikt oorstokje en een uitgespuw­de dadelpit

“De vuilbakken in het schuilhol leegmaken.” Het stond op de to-dolijst van de terroristen die op 22 maart toesloegen in Zaventem en Maalbeek. Maar ze vergaten het en gaven de recherche zo een schat aan DNA-materiaal om de terreurcel op te rollen. Dat blijkt uit de akte van inbeschuldigingstelling voor het proces over de aanslagen in Brussel, die Het Laatste Nieuws en VTM NIEUWS konden inkijken. Daarin staat hoe Mohamed Abrini en co zichzelf verraadden door een gebruikt oorstokje en een uitgespuwde dadelpit.

7 augustus