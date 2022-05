Zwangere vrouw veroordeeld voor ongeval en rijden zonder geldig rijbewijs “Wie gaat er nu zonder rijbewijs de Ring rond Brussel op met een Range Rover”

VilvoordeTwee opvallende beklaagden vandaag in de politierechtbank. De ene staat voor de derde keer terecht voor rijden onder invloed van drugs en de andere veroorzaakte een ongeval terwijl ze niet eens een rijbewijs had. “Ik ging de baan op zonder rijbewijs omdat ik gebuisd was voor mijn rijexamen.”

Met een Range Rover de Ring van Brussel op zonder rijbewijs

Op 29 september 2020 veroorzaakt A.Z. een verkeersongeval op de Ring in Vilvoorde. De vrouw rijdt met een grote wagen van het merk Range Rover tegen een betonnen berm en komt dwars op de rijbaan terecht. De vangrail raakt ook beschadigd en door de klap is het wiel van de auto gevlogen. De bestuurster is zwanger op het moment van het ongeval, en wordt ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

De vrouw bleek niet te beschikken over een geldig rijbewijs. Bovendien was de technische keuring van de Range Rover niet in orde. Het voertuig was nog ingeschreven op naam van de vorige bestuurder. “Wie gaat er nu op de Ring rond Brussel rijden in een Range Rover zonder geldig rijbewijs”, vraagt de politierechter zich af. “Die auto is alles wat ik nog heb van mijn overleden vader”, antwoordt de vrouw. De vrouw betwist echter de feiten niet maar haalde als verdediging aan dat ze niet geslaagd was voor het theoretisch rijexamen en dus nog geen rijbewijs had. “Ik ging mijn rijbewijs halen, maar was gebuisd voor het examen”, verklaart ze. De rechter “Er zijn niet zoveel voorwaarden waar je aan moet voldoen om te mogen rijden, maar een rijbewijs hebben is toch vrij essentieel”, zegt de politierechter aan de beklaagde. De vrouw kan alleen maar instemmen. Intussen heeft ze haar theoretisch rijbewijs behaald en een afspraak gemaakt voor het praktisch examen. Ze zal toch nog even moeten wachten met rijden wanneer ze haar rijbewijs heeft want de rechter gaf haar 3 maanden rijverbod en een geldboete van 250 euro.

Meer dan 200 keer de toegelaten hoeveelheid drugs

Beklaagde L.R. werd op 31 juli 2021 tegengehouden in Ternat wegens rijden onder invloed van amfetamines (speed). De toegelaten hoeveelheid is 25 ng/ml, maar bij de speekseltest sloeg het toestel tilt, wat wil zeggen dat de hoeveelheid amfetamine meer dan 5000 ng/ml bedroeg.

De man had dus minstens 200 keer de toegelaten hoeveelheid drugs in zijn lichaam op het moment van de feiten. Hij beweerde echter dat hij nuchter was. “Ik was op dat moment niet onder invloed, de drugs zal nog van de dag voordien in mijn lichaam hebben gezeten. Het zal waarschijnlijk een tof feestje zijn geweest.” De man was reeds in staat van herhaling want hij had al een eerdere veroordeling van de politierechtbank voor rijden onder invloed. Hij wordt met zijn neus op de feiten gedrukt door de politierechter. “U moet de uitspraak toen niet zwaar genoeg hebben gevonden, want u doet het niet veel later opnieuw.” De rechtbank oordeelde in haar eerder vonnis dat de beklaagde een herstelexamen moest afleggen voordat hij zijn rijbewijs terugkreeg.

Een medisch onderzoek in december 2021 moest uitwijzen of de bestuurder drugsprobleem had. Volgens het verslag kwam hij daar aan met bloeddoorlopen ogen, kon hij zijn evenwicht moeilijk bewaren en gaf hij een zenuwachtige indruk. Hij weigerde een urinetest omdat hij zogezegd niet moest plassen. Hij mocht dan even wachten en kreeg water aangeboden zodat hij hopelijk toch zou plassen. Dat weigerde hij vervolgens ook. “Ik moest nog een uur naar huis rijden, en ik had geen zin om onderweg te moeten stoppen om naar het toilet te gaan”, verklaarde hij vandaag in de rechtbank. De politierechter past artikel 42 toe en oordeelt dat de beklaagde geen voertuig meer mag besturen. De man gaf zijn rijbewijs ter plaats af aan de griffier.