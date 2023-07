Zomerse gezinszoektochten in Ternat met Schatten van Vlieg en Beestige zoektocht

Ilse Berckx (58) neemt afscheid als cafébazin: “Willen klanten geen drie euro voor een pint aanrekenen”

Met spijt in het hart nemen Ilse Berckx en haar echtgenoot Erik Pissoort (51) dit weekend afscheid van hun caféklanten, een groep vrienden die haar nauw aan het hart liggen. In totaal heeft zij negentien jaar achter de toog gestaan: eerst in De Reisduif en dan in ‘t Kaffeeken. “Hier heb ik heel wat mooie herinneringen verzameld en we wilden graag nog zes jaar doorgaan. Maar het valt niet meer te betalen, ondanks de vele vaste klanten”, zegt ze.