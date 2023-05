Zo VeloVeilig is Ternat: lees hier het fietsrapport van uw gemeente

Amper 18, maar nu al Belgisch kampioen goochelen: “Toen ik gepest werd, was het de ideale vlucht uit de realiteit”

Jonas De Bruyn uit Liedekerke is nog maar 18 jaar, maar nu al scheert hij hoge toppen in de goochelwereld. Onlangs werd hij Belgisch kampioen en hij droomt al van het wereldkampioenschap. Wij gingen op bezoek en doken in de magische wereld van het goochelen. Jonas legt ons uit welke talenten je moet bezitten en of je er fulltime kan van leven. “Je moet de mensen van begin tot einde aan jouw lippen laten hangen. Eens je ze kwijt bent, is het heel moeilijk om ze terug te krijgen.”