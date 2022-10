“Zijn eerste woorden deze ochtend waren ‘stoute woef woef’”: Ender (2) bekomt nadat rottweiler die van rode duivel Jason Denayer zou zijn, hem meters ver meesleurt

Schepdaal Schepdaal schreeuwt ‘hun’ Remco naar de overwin­ning in De Rustberg: “Deze prestatie is Merckxi­aans”

Nagelbijten was het, in supporterscafé De Rustberg zondagochtend. Tientallen supporters schreeuwden hun wielerheld en kannibaal van Schepdaal naar de overwinning. Remco Evenepoel is wereldkampioen! “Mijn vrouw haar warm eten zal voor vanavond zijn”, klinkt het bij een dolenthousiaste supporter. Het wordt een feest dat hoogstwaarschijnlijk nog tot in de vroege uurtjes verdergezet zal worden. Wij waren er deze voormiddag alvast bij vanop de eerste rij.

