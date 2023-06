WEER. Helder in Ternat vanochtend

Onbekenden steken tafelkleed in brand in Terlinden­ka­pel: Vuur doofde gelukkig zichzelf

In de Terlindenkapel in de Bareelstraat in Denderhoutem is afgelopen weekend brand gesticht door onbekenden. Een tafelkleed werd er in brand gestoken, maar het voor doofde gelukkig zichzelf, anders was mogelijks heel de kapel verloren.