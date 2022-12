Vrouw probeert kinderen in auto te lokken: oproep tot waakzaamheid in Ternat-centrum

Volgens communicatie die de school aan de ouders bezorgde speelden de feiten zich donderdagavond af. “Donderdagavond 1 december werd rond 17 uur één van onze leerlingen op de Statiestraat aangesproken door een onbekende jonge vrouw”, valt in de brief te lezen. “De vrouw was als passagier uit een donkergrijze wagen gestapt en vroeg de leerling waar hij woonde en of ze hem naar huis konden brengen. De leerling ging hier niet op in waar op de jonge vrouw nog even aandrong, maar vervolgens in de wagen stapte en de bestuurder wegreed. Een andere leerling was kort voordien getuige van een gelijkaardig voorval op de Markt van Ternat.”