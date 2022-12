Vrijwilligers dragen bij tot duofiets voor Sint-Carolus

“De animatoren van het wzc dromen al langer van een duofiets voor de bewoners van het rusthuis”, vertelt Nicole Temmerman. “Wij wilden een duwtje in de rug geven en gingen van start met het verkopen van herfst- en kerstbloemstukken. We kunnen van een succes spreken en kregen steun van bewoners, familieleden, personeelsleden, vrienden en kennissen. Zonder de hulp van hen allen was dit zeker niet mogelijk geweest. En we kregen ook steun van Horta Ternat, Drankencentrale Wijns en Kapsalon Hair & Co. Hopelijk kunnen we de droom van de animatoren mee helpen waarmaken.”