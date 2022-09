Vlaamse Hockey Liga en Emy Geyskens promoten fair play en respect in de hockeysport met nieuw leesboekje

Groot-Bijgaarden Zelfs toeterende trein houdt vrouw niet tegen om gesloten overgang over te steken

S. stak vorig jaar in Groot-Bijgaarden de spoorwegovergang te voet over, maar werd betrapt door de politie. Sterker nog, de machinist van een aankomende trein vreesde het ergste en was al aan het toeteren. “Die trein stond stil in het station”, beweerde de vrouw in de politierechtbank waar ze zich moest verantwoorden voor de feiten. “Het was de eerste keer dat ik dat deed.”

16 september