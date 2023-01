Verlichte tractorstoet trekt opnieuw door Ternat

De prachtig verlichte tractoren vertrekken om 18 uur vanaf de parking van Horta Van Rossem langs de Assesteenweg in Ternat. Vervolgens maken de landbouwvoertuigen een lus door Ternat, Wambeek en vervolgens Sint-Katherina-Lombeek. Er wordt verwacht dat de eerste tractoren rond 19.15 uur zullen arriveren in Wambeek om een uur later in Lombeek te zijn. Onder meer de Markt, de langestraat, Doelstraat, Fossebaan, Meersstraat en Sterrelaan worden aangedaan. Wie met zijn of haar tractor wil deelnemen kan inschrijven via koendeclerck2@gmail.com. De deelnemers verzamelen om 17 uur al op de parking en worden getrakteerd op frietjes met een saté en stoofvlees en twee consumpties.