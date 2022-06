Uitslaande brand verwoest achterbouw in Sint-Katherina-Lombeek

Gaasbeek RESTOTIP. Land van Gaasbeek is terug: “Klein en fijn, maar kwalita­tief”

Er waait sinds deze week een nieuwe wind door Land van Gaasbeek in de Donkerstraat. Na een passage van vijftien jaar in het buitenland zijn Miguel Willems (50) en Wendy Mertens (41) sinds vorig jaar opnieuw in België om een nieuw avontuur te starten. “Klein en fijn, maar kwalitatief is onze slagzin”, klinkt het. “Iedereen is hier welkom.”

