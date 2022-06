Uitslaande brand verwoest achterbouw in Sint-Katherina-Lombeek: “Ik hoorde een hond blaffen en vervolgens geknetter”

Sint-Katherina-LombeekDe bewoners van negen woningen in Sint-Katherina-Lombeek mogen tijdelijk niet in hun tuin na een brand. Het vuur woedde zondagnacht hevig in een bijgebouw in de Esdoornstraat en daar is asbest bij vrijgekomen. Buren merkten de brand op toen de vlammen al door het dak sloegen. Er vielen geen gewonden.

Buurtbewoners werden zondagochtend rond 00.30 uur opgeschrikt door een uitslaande brand in de Esdoornstraat. “Ik hoorde een hond blaffen en hoorde vervolgens geknetter”, vertelt een buurvrouw. “Eerst dacht ik dat de leden van de Chiro met vuurwerk aan het spelen waren, maar dat leek mij uiteindelijk toch bizar tijdens een zondagnacht. Daarom ging ik een kijkje nemen en zag ik het bijgebouw naast mijn tuin volledig in brand staan. In het gebouw staan verschillende chemische producten opgeslagen van de vorige bewoner die een hele poos geleden overleed. Het is de dochter van de man die nu nog in het huis woont.” Ook een bewoner aan de achterzijde werd gealarmeerd door zijn blaffende hond en merkte vervolgens de vlammenzee op.

Overslag nipt vermeden

De brandweerzone Vlaams-Brabant West en politiezone TARL snelden ter plaatse. “Door een massale aanval van de vlammen aan beide zijden van het gebouw en eveneens vanaf het dak van de buren, konden we een overslag naar de eigenlijke woning nipt vermijden”, laat de brandweer weten. Er diende nog lang te worden nageblust. Gewonden zouden er gelukkig niet zijn gevallen. De oorzaak van de brand is accidenteel. Mogelijk ligt een kortsluiting aan de basis. De politie werd in de loop van zondagnamiddag al verwittigd nadat een buurtbewoner lichte rookontwikkeling had opgemerkt, maar de agenten konden bij hun aankomst niets verdacht opmerken.

Volledig scherm © Rv

Bij de brand is evenwel asbest vrijgekomen. “Om 01.15 uur werd ik opgebeld door de dispatching van de brandweer met de vraag om ter plaatse te komen aan de Esdoornstraat”, zegt de Ternatse milieutoezichthouder Jurgen Thiebaut. “Het bleek te gaan om een brand in een bijgebouw met asbestplaten. Aangezien het een asbestbrand betreft werd maandagochtend een bodemsaneringsdeskundige van ABO opgevorderd. Samen met hem hebben we in een bepaalde perimeter alle tuinen bezocht om na te gaan of er asbestpartikels in de tuin aanwezig zijn. Er werd eerst gekeken aan een nabijgelegen school en rusthuis maar deze sites vallen buiten de gevarenzone.”

Kuisen

“Uiteindelijk zijn er 9 bewoners die vandaag een brief in hun bus hebben ontvangen met de uitdrukkelijke veiligheidsmaatregel hun tuin en voortuin niet te betreden tot nader order”, vervolgt Thiebaut. “De firma De Meuter, een erkend asbestverwijderaar, zal dinsdagvoormiddag samen met mij ter plaatse gaan en bekijken welke opruimmaatregelen er kunnen getroffen worden. Van zodra de tuinen zijn opgeruimd, zijnde manueel of met een speciale asbeststofzuiger, worden ze terug vrijgegeven. De bewoners zullen hiervoor terug een schrijven in hun bus vinden.” Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de milieudienst via milieu@ternat.be of 02/451.45.60.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Rv

Volledig scherm De vlammen sloegen al snel door het dak van de achterbouw. © Rv

Volledig scherm © Rv

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.