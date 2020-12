Twintiger krijgt werkstraf voor dubbel verkeersincident

Nadat een vrouw hem geen voorrang had verleend waardoor hij in de remmen moest besloot hij verhaal te gaan halen bij haar. “Een gewone sorry had volstaan, een klein handgebaar zelfs al...maar dat deed ze niet”, verdedigde hij zijn onbezonnen actie een maand geleden bij de behandeling van het dossier. Toen een voorbijrijdende fietser hem zei de vrouw met rust te laten liep het helemaal uit de hand; “Ik zei hem zich te bemoeien met zijn eigen zaken waarop hij zijn middelvinger toonde en wegreed”, deed hij zijn verhaal, “ik ben hem achterna gerend waarop hij schrok en de controle over zijn fiets verloor.” Volgens het parket had hij de man echter van zijn fiets getrokken. Daarom werd een celstrafje van 8 dagen en een boete van 400 euro gevorderd. De rechtbank vond een werkstraf echter geschikter en gaf hem een werkstraf van 60 uur.