Trein botst op omgewaaide boom in Ternat: reizigers met bus geëvacueerd

Ternat Paashaas deelt samen met oudervere­ni­ging cadeautjes uit aan leerlingen van de Horizon

De leerlingen van basisschool Horizon in Ternat werden dankzij de oudervereniging stevig in de watten gelegd op de laatste dag voor de paasvakantie. De paashaas kwam op bezoek en had heel wat lekkers en cadeautjes mee voor de leerlingen. Iedereen was dan ook in de wolken.

1 april