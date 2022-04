Trein botst op omgewaaide boom in Ternat: hele dag hinder op spoor

Liedekerke N-VA stelt Liedekerk­se medewer­king aan Riviercon­tract Bellebeek in vraag: “Tegen waterover­last, maar intussen bouwen in overstro­mings­ge­bied”

Zeven gemeentebesturen, de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Milieu Maatschappij hebben een plan van aanpak klaar om wateroverlast en droogtes in het stroomgebied van de Bellebeek aan te pakken. Die waterloop mondt uit in de Dender in Liedekerke, waar het plan ter goedkeuring naar de gemeenteraad kwam. Stof voor discussie, zo bleek. “Jullie ondertekenen een plan om maatregelen te nemen tegen wateroverlast, maar staan vergunningen in overstromingsgevoelig gebied toe?”, foeterde oppositiepartij N-VA. “Dat plan is dus een lege doos?”

23 maart