The Leaf wint wedstrijd met kleurrijke dopjesvis ten voordele van Ternat Dopt Mee

Aan de actie werd ook een goed doel gekoppeld en The Leaf koos voor Ternat Dopt Mee. Zij zamelen plastic dopjes in voor het BCG, Belgisch Centrum voor Geleidehonden. De plastic dopjes worden verwerkt tot duurzame materialen en met de opbrengst kunnen pups aangekocht en opgeleid worden die hun slechtziende of blinde baasjes helpen in hun dagelijkse activiteiten. De dopjes werden sinds begin december verzameld in de winkels waar klanten hun dopjes in kokers konden deponeren. Dankzij de stemmen van alle betrokken partijen, de klanten en de medewerkers heeft The Leaf gewonnen in de categorie ‘Retail parken en niet-overdekte shopping centra’. De kleurrijke dopjesvis krijgt overigens een permanente plaats op de site van The Leaf. Iedereen kan dus blijven plastic dopjes inzamelen ten voordele van vzw Ternat Dopt Mee en het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. Alle plastic dopjes met een afmeting tot max. 25 cm doorsnede zijn welkom. Denk maar aan plastic dopjes van (fris)dranken, smeerpasta’s, sauzen, shampoos, stiften,...