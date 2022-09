Ternat wapent zich op langere termijn tegen hitte en droogte: “Ontharden in het centrum is de boodschap”

TernatDe gemeente Ternat neemt tal van initiatieven en maatregelen om zich te wapenen tegen de droogte, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Dat laat Geert De Feyter, schepen van Duurzame Ontwikkeling en Milieu weten. “Ontharden en water bufferen om het traag te laten infiltreren zijn de belangrijkste elementen die terugkeren bij onze initiatieven”, zegt hij. “We zijn er ons zeker en vast bewust van de droogteproblematiek in ons land. Juli was niet voor niets de droogste maand van de afgelopen 137 jaar.”

Allereerst gaat de gemeente een volledig plan opmaken om te bekijken op welke plaatsen er in 2022 en 2023 onthard kan worden op het Ternatse openbaar domein. Daarover kan nog niet veel meer informatie worden meegedeeld. Er wordt evenwel niet op het plan gewacht om al actie te ondernemen, want de gemeente zal samen met de provincie Vlaams-Brabant en Pro Natura al twee ingrepen uitvoeren. In eerste instantie wordt er ingegrepen in de verdichte kern van Ternat, meer bepaald op en rond het Marktplein en in de omliggende straten. Later zal een tweede project uitgevoerd worden in Sint-Katherina-Lombeek. Ook hier de uitgangspunten ontharden, water ruimte geven, vergroenen en schaduwruimte voorzien. De komende maanden wordt overigens alle nodige informatie verzameld om in 2023 in samenwerking met Farys een hemelwater- en droogteplan op te maken. Bij dit project is water zoveel mogelijk bufferen om het vertraagd af te voeren het uitgangspunt.

Ontharden op privéterrein

Maar ook inwoners kunnen ontharden. “Een groenadviseur van 3Wplus kan inwoners van verschillende straten in het centrum van Ternat bijstaan”, luidt het. “Het gaat om het proefproject Groenadvies. De adviseur kan helpen bij het groener of klimaatrobuuster maken van dak, gevel of de tuin. Voorlopig loopt het project enkel in het centrum omdat uit analyses is gebleken dat deze zone zeer gevoelig is voor hittestress. Onthardingsmaatregelen dringen er zich dan ook op. Na afloop wordt dit project geëvalueerd en indien mogelijk uitgebreid naar andere straten van Ternat.” Wie overigens een geveltuin wil aanleggen kan een beroep doen op de gemeentelijke werklieden en op de groenploeg van 3Wplus. De kost van de eerste dertig goedgekeurde geveltuintjes neemt de gemeente op zich. En om inwoners nog warmer te maken om deel te nemen aan het project, wordt de wedstrijd Groenste Straat hieraan gekoppeld. De straat die op het einde van het project het meest onthard is, wint een verdubbeling van de subsidie voor een straat- of buurtfeest.

Advies voor regenwaterput

Nog een proefproject: de regenwatercoach in samenwerking met vzw Klimaatpunt, intercommunales Haviland en Interleuven en ondersteund door de provincie. Tien Ternatse gezinnen kunnen dit najaar gratis een beroep doen op deze regenwatercoach. Bij succes wordt het project in 2023 verlengd en uitgebreid over de volledige provincie. Ook in de gemeenten Dilbeek en Sint-Genesius-Rode loopt dit proefproject. Het opzet is simpel. Wie overweegt om een regenwaterput of infiltratiesysteem te installeren, maar niet goed weet hoe eraan te beginnen kan een beroep doen op de diensten van de regenwatercoach. Hij zal ter plaatse komen en nagaan hoe je op een vlotte manier de nodige werken kan uitvoeren. De coach zal ook helpen bij het bepalen van de grootte van de installaties, je informeren over de types pompen en filters en hij zal ook een schets maken, een raming van de kosten opmaken, kijken of je recht hebt op subsidies en hij zal ook enkele aannemers aanraden.

Tot slot kunnen inwoners via de website van de gemeente nog tot 15 december meedoen aan een samenaankoop van regenwatertonnen, een project in samenwerking met Haviland en Klimaatpunt. De gemeente geeft in de marge ook nog mee dat er in juni door de gemeenteraad een reglement voor bronbemaling werd goedgekeurd.

