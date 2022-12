Ternat moet 75.000 euro betalen aan duo dat gemeentehuis nieuwe invulling wou geven: “Er is nu eindelijk duidelijkheid en correctheid”

TernatDe gemeente Ternat is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 75.000 euro aan Sven van Loon en Jo Van der Elst. Dat laat oppositiepartij N-VA weten. Het duo won een wedstrijd waarbij op zoek gegaan werd naar een nieuwe invulling voor het voormalige gemeentehuis, maar tot een akkoord tussen beide partijen kwam het nooit. Het duo wilde daarop al hun geïnvesteerde geld terug. “Het is maar een fractie van wat we wilden, maar we zijn alleszins blij dat de rechter ons gelijk gegeven heeft”, klinkt het.

“De rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel veroordeelde de gemeente Ternat tot het betalen van 75.000 euro aan Jo Van der Elst en Sven van Loon”, laat Jurgen Depoorter van de lokale N-VA-fractie weten. “Bij dit bedrag komen interestkosten per dag tussen uitspraak van het vonnis en de uiteindelijke betaling. Tot slot moet de gemeente ook de gerechtskosten betalen. Een heel spijtige en vooral heel kostelijke zaak voor Ternat. Dit bedrag had uiteraard zinvoller besteed kunnen worden. Wij hadden al van bij het begin van de toewijzingsprocedure steeds onze bedenkingen kenbaar gemaakt. Het enige positieve aan deze afloop is dat de bladzijde nu eindelijk kan worden omgedraaid en er werk kan worden gemaakt van een zinvolle herwaardering van ons mooi oud gemeentehuis. De kwestie sleept al aan sinds 2016 en sindsdien staat het monument nog altijd leeg.”

Invulling voor gemeentehuis

Sven van Loon en Jo Van der Elst wonnen enkele jaren terug een wedstrijd waarbij op zoek gegaan werd naar een nieuwe invulling voor het voormalige gemeentehuis, ook gekend als kasteel De Mot. “Wij wilden een zaak waarbij we gingen samenwerken met lokale bedrijven en waar het Pajottenland in de verf ging worden gezet door te werken met lokale producten”, zegt van Loon. “Het moest een sociale rol krijgen, zoals een pensenkermis die ook heeft. Er was ook een tweede luik, waarbij we in de tuin een zomerbar wilden inrichten. Eentje op maat van families en gezinnen, met plaats voor andere Ternatse ondernemers en verenigingen. Met dat laatste had de gemeente moeite: er moest een aparte overeenkomst voor worden opgemaakt, gelijkaardig aan de jaarlijks te vernieuwen terrasvergunning. Maar wij raamden onze investering op 450.000 euro om heel het gebouw aan de binnenkant te gaan vernieuwen en dus wilden we wel zekerheid over het gebruik van de tuin”, aldus het duo.

Quote Wij moesten zelf een overeen­komst opstellen, wat niet gebruike­lijk is. Dat alleen al koste ons tienduizen­den euro’s aan boekhou­ders en advocaten. Uiteinde­lijk werden wij een speelbal tussen personen die ons genegen waren en andere figuren die duidelijk niet aan onze kant stonden Jo Van der Elst en Sven van Loon

“Bovendien moesten wij zelf een overeenkomst gaan opstellen, wat niet gebruikelijk is. Dat alleen al koste ons tienduizenden euro’s aan boekhouders en advocaten. Uiteindelijk werden wij een speelbal tussen personen die ons genegen waren en andere figuren die duidelijk niet aan onze kant stonden. Na de gemeenteraadsverkiezingen reikte CD&V ons wel de hand, maar ze vroegen ons de erfpacht van vijftig jaar te verlagen naar dertig. Geen probleem voor ons, maar dan wilden we de tuin en het terras wél in het contract. Dat was voor hen geen probleem, maar toch kwam men achteraf opdraven met het oorspronkelijke contract waarbij die niet inbegrepen waren. Uiteindelijk kwam het er ook op neer dat wij een kasteel van 1700 op eigen kosten helemaal moesten gaan renoveren en restaureren, ook de buitenkant. Dat de gemeente eigenaar blijft en instaat voor restauratie en onderhoud van de buitenkant werd immers uit de overeenkomst gehaald. Nochtans had dit een nuloperatie voor de gemeente kunnen zijn. Zij konden de werken voor tachtig procent financieren met subsidies en wij hadden aangeboden om de overige twintig procent bij te passen. Allemaal heel jammer.”

Geen modder gooeien

“Het gaat hier om een dossier dat in 2017 werd opgestart door het vorige bestuur, maar het is alleszins niet onze bedoeling om moet stenen of modder te gaan gooien”, zegt burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V). “Alleszins is het spijtig dat er van in het begin niet voldoende helderheid is geweest en dat er geen correcte afspraken werden gemaakt. De juiste afspraken werden niet op papier gezet en er werd te lang getalmd. Mensen kunnen fouten maken en maken fouten, maar door de uitspraak van de rechtbank is er nu wél correctheid en helderheid. Hierdoor kunnen wij de zaak afsluiten en we zullen dus ook niet in beroep gaan.”

