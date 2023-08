Audit Vlaanderen heeft rapport over mogelijke schriftver­val­sing klaar

Audit Vlaanderen heeft zijn rapport klaar over de mogelijke vervalsing van facturen door het gemeentebestuur van Haaltert. Oppositiepartij Vlaams Belang had klacht ingediend wegens schriftvervalsing en Centrumlijst had om een onderzoek gevraagd. De aanleiding waren overplakte facturen in een subsidiedossier.