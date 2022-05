Sportcentrum Puls krijgt permanent een beweegbank: “Dit is onze eerste stap naar een outdoor fitnesspark”

“Dit is onze eerste stap in het ontwikkelen van een outdoor fitnesspark”, zegt sportschepen Ines Swaelens. “Als lokaal bestuur blijven we de kaart van bewegen trekken. We willen iedereen aan het sporten krijgen op zijn eigen tempo. Met deze beweegbank krijgen clubs maar ook individuele sporters een extra stop op hun parcours.” De IPitup-beweegbank heeft verschillende fitnessfuncties. Je kan er een waaier aan unieke lichaamsoefeningen trainen of je kan er even uitrusten na je work-out. Iedereen die wil bewegen kan ermee aan de slag, ongeacht zijn of haar niveau of leeftijd. Aan elke zijde van de bank heb je drie verschillende oefenzones, dus 6 in het totaal. De infopanelen verduidelijken meteen enkele oefeningen per oefenstation. Met de gratis beweeg-app krijg je een gepersonaliseerd trainingsprogramma met meer dan 250 oefeningen. In juni worden er gratis trainingssessies voorzien onder begeleiding van gediplomeerde IPitup-trainers.