Schoten gelost bij achtervolging door Ternat en Asse: vluchter rijdt zich vast op tractorsluis

De feiten dateren al van maandagmiddag, maar raakten nu pas bekend. Een motard van de politiezone TARL betrapte rond 12 uur ‘s middags een man die met zijn gsm achter het stuur bezig was. De verdachte wilde op dat moment de E40 richting Brussel in Ternat oprijden. Toen de agent over wilde gaan tot controle sloeg de verdachte onmiddellijk op de vlucht. De achtervolging ging over de E40 en een stukje van de Brusselse ring waarna de afrit Asse werd genomen. Vervolgens ging het via de Isidoor Crockaertstraat, maar de vluchtende bestuurder reed zich vast op de tractorsluis in de Lierput.