Rottweiler die van Rode Duivel Jason Denayer zou zijn, valt onthaalmoeder en twee peuters aan: “Zonder hulp van omstaanders waren die kinderen er misschien niet meer...”

Hoe de hond kon ontsnappen, is niet duidelijk. Al snel kreeg het dier ter hoogte van een weide in de buurt van de Ploterstraat en Watermolenstraat een onthaalmoeder in het vizier, die met twee kindjes van ongeveer 2 jaar oud op stap was. De rottweiler viel aan en verwondde zowel de onthaalmoeder als één van de kindjes. Gelukkig konden getuigen tijdig ingrijpen en de hond wegtrekken.

De slachtoffers waren er gelukkig niet erg aan toe en trokken naar de huisarts voor verzorging. Voor de hond werd nog even opvang gezocht, gezien zijn baasje niet gecontacteerd kon worden. Maar omdat er geen plaats was in asielen in de buurt, werd op bevel van de burgemeester een dodelijk spuitje toegediend.

“We zullen ook nog met Jason Denayer het gesprek aangaan”, aldus burgemeester Vanderhasselt. “In de wijk waar hij woont, zijn trouwens wel vaker problemen met loslopende honden. Trouwens, mochten de getuigen niet tijdig ingegrepen hebben bij dit incident, dan was dit veel erger afgelopen. Ik vrees zelfs dat die kinderen er dan niet meer geweest zouden zijn.”

Of er ook een klacht tegen de Rode Duivel komt — die voortaan speelt bij Shabab Al Ahli in Dubai —, is nog niet duidelijk. Jesse De Preter, zaakwaarnemer van Denayer, nam intussen wel met stijgende verbazing akte van de beweringen van de burgemeester. “Die hond is niet van Jason, niet van de moeder van Jason, niet van zijn pa en niet van zijn broer”, klinkt het formeel. “Hij woonde ook niet in het huis van zijn moeder, noch in één van de huizen van zijn andere genoemde familieleden. Jason is wel blij dat alles goed gaat met de betrokken kinderen.”

