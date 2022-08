Rommelmarkt in de Dreef op 15 augustus

Dilbeek Dag van de Dilbeke­naar, groots volksfeest op het patatten­veld

De dag is weer aangebroken: de Dag van de Dilbekenaar. Het is ondertussen een echte traditie geworden. Elke Dilbekenaar is welkom in de feesttent op het Patattenveld om de zomer af te sluiten en mee te vieren. Het thema is dit jaar ‘Dilbeek in beweging’.

24 juli