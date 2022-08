Rock Ternat is klaar voor tweede editie na doorstart vorig jaar: “Grotere Secret Garden wordt blikvanger”

Rock Ternat stond er vorig jaar opnieuw na de laatste editie in 2013. Een vernieuwde ploeg, een nieuwe locatie en Belgische topbands en artiesten lokten 7.000 bezoekers naar het centrum van Ternat. “Toen was het festival op donderdag al volledig uitverkocht”, zegt voorzitster Lotte Van Gestel. “Dat is nu nog niet het geval. De verkoop loopt zeker niet slecht, maar we zien wel dat het minder is in vergelijking met vorig jaar. We waren toen één van de enige of eerste festivals dat doorging na corona. Dit jaar is er heel wat te doen en mensen moeten duidelijk keuzes maken. We kunnen alleen maar aanraden om op voorhand een ticket te kopen om zeker te zijn. In functie van de voorverkoop zullen er mogelijk aan de kassa nog tickets te verkrijgen zijn.”

Een pijnpuntje vorig jaar: het lange aanschuiven aan de kassa op het terrein. “Door een overrompeling op vrijdag dienden sommige mensen een uur aan te schuiven”, herinnert Van Gestel zich. “Dat moeten we dit jaar vermijden. De start-up Anycrowd ontwikkelde voor ons een applicatie. Via daar kunnen mensen al vooraf maar ook ter plaatse geld op hun account zetten. Via een QR-code kan je vervolgens eten en drinken kopen. Heb je geen smartphone of is de batterij plat? Dan kan je nog altijd een cashcard aan de kassa verkrijgen.” Ook nieuw is dat je bij je eerste drankje extra zal moeten betalen voor de herbruikbare beker. Dat was vorig jaar niet het geval, maar door een te hoog aantal verdwenen bekers werd dit een serieuze kost voor de organisatie. De waarborg krijg je wel terug bij het inleveren van de beker.

Vorig jaar was ‘iedereen vip’ één van de slagzinnen van het vernieuwde Rock Ternat. “En daar houden we nog altijd aan vast”, bevestigt de voorzitster. “Op het terrein vind je nog altijd drank- en eerstanden, maar ook de Secret Garden is terug. Dit jaar wel op een andere plaats: aan de andere kant van het terrein, in de tuin van Sint-Angela. Een uitgebreide Secret Garden met foodstandjes en drankstandjes waar je cocktails en geuze kan krijgen. Voor het eten staan overigens opnieuw lokale restaurants en traiteurs in.”

Tourist LeMC en CPeX

En dan hebben we het nog gehad over één van dé belangrijkste zaken op een festival: de muziek. Dertien bands en artiesten staan op vrijdag en zaterdag paraat. Vrijdag van 18 uur tot 1.30 uur en zaterdag van 14.30 uur tot 2 uur. “Vrijdag zullen De Kreuners zeker en vast voor ambiance zorgen en ook Flip Kowlier zie ik persoonlijk heel hard zitten. Afsluiten doen we met het knotsgekke Sabrina’s Feestje. Zaterdag kijk ik zelf dan weer vooral uit naar High Hi en naar The Clement Peerens Explosition (CPeX) dat halt houdt tijdens de afscheidstournee. Ook van Tourist LeMC verwacht ik veel, net zoals van Zornik die hun grootste hits brengen. Metropolitans sluiten vervolgens zaterdag af.” Voorts nog op de affiche: The Glorious Gentlemen’s Club, Gestapo Knallmuzik, Neva, Ila en Rhea. Meer informatie is terug te vinden op www.rockternat.be.

