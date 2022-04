RESTOTIP ● Plotercafé in Ternat: altijd een goed idee

Halfweg januari openden Herman en Inge het Plotercafé in het Cultureel Centrum in Sint-Katherina-Lombeek. “Nog altijd is het onze bedoeling om van de zaak een toffe ontmoetingsplaats voor mensen uit de buurt en van iets verderaf te maken”, zegt Herman. “En dat lukt min of meer, al beseffen we dat drie maanden kort is om al volledig resultaat te zien.” Bedoeling was ook om tussen 17 en 20 uur eten aan te bieden. Telkens twee veggie-, twee vis- en twee vleesgerechten. Bij die veggie zijn Herman en Inge ook creatief genoeg om verder te gaan dan de traditionele ‘pasta veggie’. Zo is de aubergine parmigiana een verrassing op de kaart én bovendien eentje die smaakt. Al had het naar persoonlijke smaak nog iets meer gekruid mogen zijn. De scampi diabolique, één van de twee visgerechten, is overigens eveneens overheerlijk – de diaboliquesaus lijkt eerder naar een ‘saus van ‘t huis’ te gaan maar wordt met veel smaak verorberd. Twee voltreffers dus die geserveerd worden met puree, pasta of rijst. De kaart is overigens de moeite om eens te gaan ontdekken en gaat uiteindelijk veel verder dan de zes gerechten waar bij de opening aan vast werd gehouden. Het is duidelijk dat de kok in Inge zich weer volledig kan uitleven. Voor een snelle hap of een dessertje kan je er overigens een hele dag door terecht.