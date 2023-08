Vermiste vrouw uit Dender­leeuw in goede gezondheid teruggevon­den

De 78-jarige Marguerite Aziza die zondag verdween in Denderleeuw werd in goede gezondheid teruggevonden, dat laat de federale politie weten. De vrouw verliet zondag de woning van haar familie in Denderleeuw, maar de zoektocht kende dus een goede afloop.