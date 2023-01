Prijzen voor huizen dalen lichtjes in Ternat

Ninove Uitbater Marc verhuist met ’t Café van Graanmarkt naar rustigere Koepoort­straat: “Wat ik niet zal missen, zijn getunede wagens”

Marc Wets (59), de uitbater van ‘t Café, is met zijn zaak verhuisd van Huis Doremont op de Graanmarkt naar de Koepoortstraat. Het is daar ruimer en ook rustiger. “Die getunede wagens of ‘knalpotten’ die voorbij razen, dat hoort niet in de stad”, aldus Wets, die intussen 20 jaar actief is in de Ninoofse horeca. “Er is veel veranderd in het uitgangsleven in Ninove. Vroeger had je hier alles om je te amuseren.”

