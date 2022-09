Particulieren brachten met WarmNest al 22 woningen op sociale woningmarkt: “Er staan in onze provincie nu eenmaal véél te veel woningen leeg”

Halle-VilvoordeIn het kader van het project WarmNest in Halle-Vilvoorde zijn op nog geen twee jaar tijd al 22 leegstaande woningen van particulieren op de sociale woningmarkt terechtgekomen. Enkele vzw’s staan in voor de renovatie van het gebouw waarna een sociaal woonkantoor het gebouw gaat verhuren. Onlangs werd in Sint-Katherina-Lombeek een grote eengezinswoning afgewerkt. “Het EPC-label konden we van E naar A laten stijgen, terwijl er ook extra kamers gecreëerd werden”, klinkt het.

Het project WarmNest van Klimaatpunt en 3Wplus ging begin vorig jaar van start. De primeur toen was weggelegd voor Marcel Vernez, die zijn ouderlijke woonst in de Asbaan in Ternat liet renoveren. “Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en vijftien gemeenten in Halle-Vilvoorde hebben we intussen al 22 leegstaande panden in Halle, Opwijk, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Vilvoorde en Zemst omgevormd tot kwaliteitsvolle, energiezuinige sociale woningen”, klinkt het. “Er staan in onze provincie nu eenmaal veel te veel woningen leeg of ze zijn ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Deze woningen hebben hoge nood aan een grondige renovatie. Met het project ‘WarmNest’ gingen Klimaatpunt en 3WPlus aan de slag om via renovatie minder leegstand, meer energiezuinige woningen en meer kwalitatieve huurwoningen op de sociale privémarkt in de Vlaamse rand te realiseren.”

Vzw staan in voor renovatie

Het voordeel aan WarmNest is dat de vzw instaan voor de renovatie en dus alle zorgen bij de eigenaar van het pand worden weggenomen. “De eigenaars krijgen deskundige begeleiding om hun woning verhuurklaar en energiezuinig te maken”, zegt Roel Vanhee van 3WPlus. “In het voortraject wordt geluisterd naar de noden van de eigenaar en wordt er samen gezocht naar oplossingen. Vervolgens wordt er een renovatieplan opgesteld, aannemers gezocht, de werken besproken en opgevolgd en premies aangevraagd. Omdat het om sociale huur gaat, liggen de renovatiepremies een stuk hoger. Meest wordt een vierde van de renovatiekost hiermee opgevangen.” Het project kreeg intussen van de provincie al een subsidie van 70.875 euro.

Volledig scherm © Tom Vierendeels

“Met WarmNest gaat het wooncomfort er sterk op vooruit”, weet An Verspecht van Klimaatpunt. “Na een renovatie is de zolder verbouwd naar één of meerdere slaapkamers, is er centrale verwarming aanwezig, die er in de meeste gevallen nog niet was, is de elektriciteit vernieuwd en heeft de woning een degelijke badkamer en keuken. We willen ook sterk de focus leggen op energiebesparing. Bijna alle woningen hebben voor de renovatie een E- of F-label en halen na renovatie een B-label. Door doorgedreven zolder- en soms ook gevelisolatie en hoogrendementsglas zal het energieverbruik een pak lager uitvallen, wat de toekomstige huurder ten goede komt.”

Van E naar A

Zo werd nu dus ook een woning in de Lindenstraat in Sint-Katherina-Lombeek onder handen genomen. Het huis kreeg zonnepanelen, een warmtepomp en een ventilatiesysteem. Daarnaast werd er ook zowel dak- als gevelisolatie geplaatst. Dankzij al deze ingrepen sprong het EPC-label van E naar A. Omdat de woning twee extra slaapkamers kreeg, samen met een nieuwe badkamer, is ze uitermate geschikt voor een groot gezin. “Van dit type woningen zijn er niet veel beschikbaar op de sociale huurmarkt”, zegt schepen Geert De Feyter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.