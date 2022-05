Ook ‘tweede editie’ Rock Ternat pakt uit met daverende affiche: “Geschifte ambiance”

TernatDe organisatie van Rock Ternat pakt vier maanden voor de ‘tweede editie’ van het festival onmiddelijk uit met een volledige affiche én een nieuwe huisstijl. Met klinkende namen als De Kreuners, Flip Kowlier, Gestapo Knallmuzik, The Clement Peerens Explosition, Zornik en Tourist LeMC is er dit jaar opnieuw voor elk wat wils. “De groepen blijven Belgisch en de bezoekers blijven allemaal vip”, zegt voorzitter Lotte Van Gestel. “Het zal aan ons zijn om te bevestigen.”

Vorig jaar op 1 april kwam er een verrassing van formaat. Na meer dan zeven jaar ging een vernieuwde ploeg aan de slag om een doorstart van Rock Ternat te verwezenlijken. En of het festival er opnieuw stond. Zowat zevenduizend festivalgangers zakten verspreid over de twee dagen af naar de parking aan het sportcentrum. “Het werd inderdaad onmiddellijk een succes”, glundert Lotte Van Gestel. “De twee dagen waren volledig uitverkocht. De knaldrang was zo groot dat onze hele drankvoorraad voor het weekend op één dag al werd opgedronken. Het is aan ons om dit jaar te bevestigen. De vele festivals en evenementen die dit jaar (opnieuw) zullen doorgaan vormen de grootste uitdaging.”

Na de editie van vorig jaar kondigde de organisatie al een vervolg aan in 2022 en daar is de organisatie nu mee naar buiten gekomen. “Met onder meer een nieuwe website waarop onze aftermovie prijkt”, knikt Van Gestel. “De huisstijl is compleet veranderd ten opzichte van die van vorig jaar. Een gevolg van het partnership met Veaudeville.”

Affiche

Eén van de belangrijkste zaken op een festival zijn natuurlijk de bands en die werden dit jaar opnieuw zorgvuldig gekozen. “Op vrijdag 26 augustus gaan de deuren om 18 uur open en willen we er bij wijze van afterwork onmiddellijk een feest van maken. The Glorious Gentlemen’s Club, De Kreuners, het knotsgekke Gestapo Knallmuzik én Flip Kowlier staan op het podium. Afsluiten doen we met Sabrina’s Feestje. Zij stonden vorige week in een uitverkochte Vooruit en staan deze zomer ook op Kamping Kitsch. Meezingers, smartlappen en klassiekers zullen bij deze publieksentertainers allemaal de revue passeren. Geschifte ambiance.”

Zaterdag 27 augustus staan Zennetoerwinnar Neva, De Nieuwe Liching-winnaar Ila, Tourist LeMC, High Hi en Rhea op de affiche. “Ook zeker fijn is dat The Clement Peerens Explosition tijdens hun afscheidstour langskomt en ook Zornik konden we strikken om al die fijne meezingers mee te brullen”, weet Van Gestel. “En afsluiten doen we met Metropolitans.”

Uitverkoop

“Voorts houden we zoveel mogelijk vast aan het concept van vorig jaar”, gaat het verder. “De rooftop blijft aanwezig, maar onze secret garden wordt wel uitgebreid waardoor er plaats zal zijn voor enkele foodtrucks. Door de wachtrijen aan de kassa vorig jaar werken we dit jaar wel met cash cards zodat mensen via een QR-code zelf ook geld op hun kaart kunnen laden.”

Rock Ternat hoopt zowel op vrijdag als op zaterdag de maximum capaciteit van 4.000 bezoekers te halen. “En gezien het succes van vorig jaar zou het wel eens snel uitverkocht kunnen zijn”, gaat het verder. “De ticketprijzen houden we alleszins democratisch. Voor vrijdag betaal je 24 euro, op zaterdag 35 euro. Een combiticket kost 49 euro.” Alle informatie is te vinden op de website van Rock Ternat.