Oekraïense kindjes ontvangen diploma na Nederlands taalbad

“In maart en april organiseerde de gemeente een zevental ontmoetingsmomenten voor gastgezinnen en de vluchtelingen”, zegt schepen Kris De Meuter. “Daar hebben we geluisterd naar de noden. De top vier: onderdak krijgen, Nederlands leren, werk vinden en een school vinden. Met de basisscholen hebben we vervolgens bekeken hoe we dit het beste konden aanpakken. Uiteindelijk werd beslist om de kindjes vanaf 1 mei negen weken lang Nederlandse les te geven in het sportcentrum. In de voormiddag kregen ze Nederlandse les en in de namiddag sloten ze aan bij hun klas op school. Intussen begrijpen de kinderen, als ze rustig blijven, al heel wat in het Nederlands. Vanaf september zullen ze elke dag naar de gewone school gaan, maar in augustus wordt wel nog twee weken zomerschool aangeboden. In de voormiddag zullen ze Nederlandse les krijgen en in de namiddag kunnen ze aansluiten bij de sportkampen.”