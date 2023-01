Nieuwe fase werken Assesteenweg: maatregelen om impact op lokale wegen te verminderen

Het gemeentelijk veiligheidsoverleg (GVO) heeft zich gebogen over de impact die de werken op de Assesteenweg hebben op de lokale wegen in Ternat. Uit die evaluatie zijn enkele maatregelen naar voor gekomen. Zo zal in Wambeek de groentijd voor het verkeer dat vanuit de Stenebrugstraat en Fossebaan de Assesteenweg wil oprijden verdubbelen. De Sempstweg en Kruisstraat worden enkelrichting waardoor enkel verkeer vanuit de P. Van Cauwelaertstraat richting Terlindenstraat wordt toegelaten tot het einde van de werken. Langs de invalswegen komen borden dat de handelaars in Ternat en Sint-Katherina-Lombeek bereikbaar zijn en blijven. Volgens Gunter Desmet, schepen van Mobiliteit, zullen de werken tijdens de eerste helft van februari afgerond moeten zijn, behoudens vertragingen door onvoorziene problemen of weersomstandigheden.