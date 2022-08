Netwerkmeeting BNI De Geuzen Ternat op de fiets voor Think Pink

TernatBNI De Geuzen uit Ternat komt elke vrijdagochtend voor de werkdag start samen om te netwerken en elkaars business vooruit te helpen. De meeting van vrijdag 19 augustus staat in het teken van Think Pink en die wordt daarom in een ludiek jasje gestoken.

Lies Tielemans uit Roosdaal is lid van BNI De Geuzen, maar twee jaar geleden kreeg ze borstkanker. De linkerborst werd verwijderd, bestralingen volgden en ze moet nog 8 jaar een hormoonbehandeling ondergaan. Omdat ze zo dankbaar is voor haar traject en ze van de chemo bespaard bleef, besloot ze vorig jaar te fietsen voor Think Pink. Ze vormde een team met haar gynaecologe en fietste samen met 50 andere vrouwen van Amsterdam naar Brussel. Ze vormden team Racepinkers en haalden 13.500 euro op. Ook dit jaar is Lies vastbesloten om terug te fietsen. Samen met 2 dames die ze op de tocht vorig jaar leerde kennen vormt ze nu team Racepinkers 2.0. Dit jaar fietsen ze van 15 tot 18 september ‘Dwars door Nederland van Noord-Nederland tot Antwerpen’. Goed voor 400 kilometer op 4 dagen, nu met 70 andere dames. Ze betalen zelf hun reis en zijn op zoek naar sponsors voor Think Pink. De teller staat ondertussen bijna op 6.000 euro, maar ze dromen van meer. Een handje helpen kan via het project op de website van Think Pink.

Spinning

Lies is bovendien een actief lid van BNI De Geuzen. Deze netwerkorganisatie vergadert op de Industrielaan in Ternat. In de vergaderzaal staan spinningfietsen voor de werknemers van Carrobel en zo kwam ze op het idee om een vergadering op de fiets te organiseren. Op vrijdagochtend 19 augustus tussen 6.45 en 8.30 uur worden de 12 fietsen centraal gezet. Het is de bedoeling dat de fietsen continu bezet zijn tijdens de meeting en dat iedereen in ‘a touch of pink’ gekleed is. Borstkanker bespreekbaar maken, dat is het hogere doel. En dat door deze ludieke organisatie er misschien nog wat extra geld in het laatje van Think Pink komt, is aardig meegenomen.

Het sponsorgeld gaat rechtstreeks naar Think Pink maar komt bij de Racepinkers 2.0. op de teller. Bedrijven ontvangen een factuur, particulieren een fiscaal attest. Ondernemers kunnen zich inschrijven via lies@detekstbewerker.be of via 0475/71.18.69.

