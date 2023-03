Muzikanten brainstormen over Ternats muziekbeleid tijdens eerste Popraad

Muzikant, dj, producer of organisator uit Ternat? Dan ben je komende zaterdag 1 april vanaf 19.30 uur in Jeugdhuis Ternat voor een allereerste Popraad. Het gaat om een samenwerking van Noise Gate, De Ploter, Puls, Vi.be en de jeugddienst. Iedereen die wilde had tot 19 maart de kans om een enquête in te vullen. De resultaten daarvan zullen zaterdag besproken worden, maar waar ook ruimte is om noden, wensen, dromen en ideeën te delen. Bedoeling is dat de gemeente met alle input een muziekbeleid op maat maakt.