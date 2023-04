Mogelijk gerechtelijk onderzoek naar wantoestanden door ambtenaar gemeente Ternat

Actie aan distribu­tie­cen­trum Delhaize in Zellik beëindigd na “hardhandi­ge” tussen­komst politie

De actie aan het distributiecentrum van Delhaize in Zellik is omstreeks 5 uur vanochtend beëindigd. Dat bevestigt een vakbondsbron. De directie had de politie opgeroepen, die in de loop van de nacht tussenbeide kwam. Volgens de vakbonden gebeurde dat op “hardhandige manier”.