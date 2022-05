Meester-oplichter krijgt 18 maanden cel

De man, C.V., is al jaren actief maar verandert om de haverklap van economische activiteit en sector. Telkens opnieuw gaat hij contracten aan, plaatst hij bestellingen of laat hij werken uitvoeren, om aan het einde van de rit zijn deel van het contract niet te respecteren of zijn facturen niet te betalen. Ditmaal wordt hij veroordeeld omdat hij herstellingswerken liet uitvoeren aan zijn bestelwagen. Hij had geen geld om die te betalen en had ook nooit de bedoeling om die te betalen, zodat er volgens de rechtbank duidelijk sprake was van oplichting.