‘Meester-oplichter’ blijft veroordelingen verzamelen

De man, C.V., is al jaren actief maar verandert om de haverklap van economische activiteit en sector. Telkens opnieuw gaat hij contracten aan, plaatst hij bestellingen of laat hij werken uitvoeren, om aan het einde van de rit zijn deel van het contract niet te respecteren of zijn facturen niet te betalen. Ditmaal wordt hij vervolgd omdat hij herstellingswerken liet uitvoeren aan zijn bestelwagen. “Meneer had geen geld om die te betalen en had ook nooit de bedoeling om die te betalen, zodat er duidelijk sprake is van oplichting”, zei het parket. De feiten kwamen aan het licht toen de partner van C.V. klacht tegen hem indiende omdat hij zonder haar toestemming gebruik gemaakt zou hebben van het ondernemingsnummer dat op haar naam stond. Die klacht werd later echter ingetrokken. “Het koppel is blijkbaar weer samen, en gebruikt nog steeds datzelfde ondernemingsnummer om hun louche praktijken verder te zetten”, aldus nog het parket. C.V. kwam niet opdagen voor de rechtbank en dreigt dan ook bij verstek te worden veroordeeld. Het vonnis valt op 30 mei.