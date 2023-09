Man maakt opmerking over loslopende hond...en wordt even later aangevallen: “Door zijn aanvaller opgetild en meteen weer tegen de grond gebeukt”

Nog geen uitspraak in groot­scheep­se oplichting rond Affligem-brouwerij

De Brusselse correctionele rechtbank heeft nog geen vonnis geveld in het proces tegen drie mannen die verdacht worden van een grootscheepse oplichting. Dat zal pas op 13 september gebeuren. Het drietal zou 24 mensen 3,2 miljoen euro lichter gemaakt hebben met een verhaal over een nieuwe brouwerij in Affligem.