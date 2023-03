Man in de clinch met ex (en haar vriendinnen)

Op 5 maart van vorig jaar was het in Ternat tot een hevige woordenwisseling gekomen tussen de beklaagde en zijn vriendin. “Ik steek uw huis in brand”, beet de man haar toe waarna het tot een schermutseling kwam. Hierbij greep hij haar bij de keel en diende hij enkele stevige slagen toe. De vrouw slaagde erin haar wagen te bereiken, maar haar toenmalige vriend achtervolgde haar en bracht vervolgens ook beschadigingen toe aan de wagen. Ze slaagde er wel in haar locatie te delen met haar vriendinnen met wie ze even verderop had afgesproken. Zij schoten haar ter hulp, maar dit had geen kalmerend effect op de man. Hij ging ook tegen hen door het lint en gaf opnieuw enkele vuistslagen.