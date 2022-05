Man drinkt uitzonderlijk een glas om de geboorte van zijn kleinkind te vieren en loopt tegen de lamp: “Ik drink nooit, maar ik had geen sigaretten meer”

F.S. had net heugelijk nieuws gekregen. Zijn dochter was bevallen en voor deze speciale gelegenheid dronk hij in het ziekenhuis een glas op de gezondheid van zijn kleinkind. Hij beweert in de politierechtbank dat hij anders nooit drinkt. “Het is geen excuus, maar ik had geen sigaretten meer”, verklaart hij. Vervolgens kroop hij achter het stuur en werd hij tegengehouden in Ternat. Daar bleek uit een ademtest dat hij te veel had gedronken.