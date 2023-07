Man breekt in in nachtwinkel, drinkt fles Bacardi leeg...en wordt gearresteerd: “Probeert nochtans legaal te overleven”

Een man die betrapt was bij een inbraak in een nachtwinkel riskeert 1 jaar cel. De inbreker had ,et een fles Bacardi leeggedronken in de winkel waardoor de agenten hem dronken aantroffen vanachter in de winkel.