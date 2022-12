Leef je uit op de mountainbike door de bossen van Ternat

Opwijk/Lennik Vijf herrie­schop­pers komen goed weg voor rechtbank: “Redelijke termijn overschre­den”

Vijf mannen uit Opwijk, Dendermonde en Lennik die de voorbije jaren betrokken waren bij verschillende gewelddadige incidenten, zijn veroordeeld tot werkstraffen van 75 en 100 uur, en gevangenisstraffen van 15 maanden en twee jaar. Het vijftal sloeg onder meer een voormalige vriend van hen meermaals in elkaar, en was betrokken bij verschillende vechtpartijen op een fuif van een jeugdbeweging in Opwijk, in februari 2019.

25 november