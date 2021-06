Lading vrachtwagen verandert in vuurzee: E40 richting Gent afgesloten

Ternat Barvrouw houdt spaarkas voor zichzelf: werkstraf van 240 uur

22 juni Een 53-jarige vrouw uit Ternat is veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur omdat ze de spaarkas van haar café voor zichzelf had gehouden. In die spaarkas hadden veertien klanten in totaal 27.000 euro gespaard, maar de vrouw gebruikte dat geld om haar eigen schulden af te betalen.