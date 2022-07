Laatste schooldag, en dus ging Charlotte met de pony naar de klas

De laatste schooldag is altijd wel speciaal, maar bij GBS De Kiem in Sint-Katharina-Lombeek gingen ze gisteren nog een stapje verder. “Charlotte had platte band met haar fiets, dus ging ze met Faladah naar school”, vertelt haar vader Koen De Clerck. Charlotte is vier jaar en sloot gisteren het schooljaar af in de tweede kleuterklas bij juf Lucia. Haar klasgenootjes hebben in ieder geval een leuk verhaal om thuis te vertellen.